شروط الحصول على شقة «تمويل عقاري» من البنك الأهلي بفائدة 3% على 30 سنة

تواصل البنوك المصرية استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، التي تم الإعلان عنها في 13 يوليو الماضي، بعد إعلان تفاصيل المبادرة رسميًا من البنك المركزي المصري، والتي وجّه بإطلاقها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتوفير سكن كريم لكل مواطن مصري.

وفي هذا الصدد، أعلن البنك الأهلي المصري عبر موقعه الإلكتروني تفاصيل الحصول على وحدة سكنية بالنسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل والأوراق المطلوبة للحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري، وتستعرضها «الوطن» على النحو التالي:

أولًا: فئة محدودي الدخل

- الحد الأقصى لصافي الدخل 4500 جنيه شهريًا، والحد الأقصى لصافي الدخل للأسرة 6000 جنيه شهريًا.

- المصريون المقيمون فقط.

- تصل مدة القرض إلى 30 عامًا.

- تحدد قيمة الوحدة من قبل صندوق التمويل العقاري وفقًا للإعلان المعلن.

- الدفعة المقدمة 10% من سعر الوحدة بحد أدنى.

- سعر العائد: 3% متناقص.

ثانيًا: فئة متوسطي الدخل

- أن يكون الحد الأقصى لصافي الدخل بالنسبة للأعزب 10 آلاف جنيه شهريًا، و14 ألف جنيه شهريًا بالنسبة للأسرة.

- المصريون المقيمون فقط.

- تصل مدة القرض إلى 30 عامًا.

- الحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية يصل إلى 1.1 مليون جنيه على أن تكون الدفعة المقدمة المسددة من العميل 15% من إجمالي قيمة الوحدة كحد أدنى.

- إذا تراوح سعر الوحدة ما بين 1.1 مليون إلى 1.4 مليون جنيه فإنّ قيمة الدفعة المقدمة المسددة من العميل كحد أدنى تبلغ 20% من إجمالي قيمة الوحدة.

- أن تكون بغرض السكن الدائم وليست مرخصة للإسكان السياحي، وأن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن تشمل المرافق كافة (عداد كهرباء – مياه).

- سعر العائد: 3% متناقص.

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي أشار إلى إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل، وأصحاب المعاشات والمستفيدين منها بحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عامًا بنهاية مدة التمويل من مبادرة التمويل العقاري، كما اشترطت المُبادرة الجديدة عدم استفادة العميل أو الأسرة (شاملة الأولاد القصر) من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة سكنية واحدة فقط في إطار المُبادرة الجديدة، ولن يتم تطبيق شروط المُبادرة الجديدة عند إجراء الدراسة الائتمانية لملفات المُتقدمين على الإعلانات السابقة لمحدودي الدخل، حيث سيتم العمل وفقًا للشروط الخاصة بكل إعلان في ضوء المُبادرات السابقة.