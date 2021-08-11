حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 11-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يحبّ مولود برج الحمل أن يحصل على الانتباه الكامل من الآخرين ويتطلّع ليكون مركز الانتباه على الدوام.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر يتنافر مع نبتون في منزلي الصحة ومن المهم اليوم أن تنظم أفكارك وجهودك، ويجب أن تعتني بصحتك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

قد تشعر اليوم بالتشوش وعليك أن تتأنى في أقوالك مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.