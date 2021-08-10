«كيفية حساب الحد الأدنى للأجور».. ورشة بـ«مالية المنيا»

شهد المهندس محمد النجار، السكرتير العام لمحافظة المنيا، ورشة عمل حول كيفية حساب الحد الأدنى للأجور لعام 2021، التي نظمتها المديرية المالية بالمنيا، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالتعاون مع المديرية المالية بالمحافظة في تأهيل العاملين حول حساب الحد الأدنى للأجور.

جاء ذلك بحضور نصر مرزوق طايع، مدير المديرية المالية بالمنيا، ومصطفى عبدالرحمن، منسق التدريب الداخلي بالمديرية، وممثلي وزارة المالية والحسابات وشؤون العاملين بمختلف المؤسسات والمديريات والهيئات الحكومية.

وأشاد المهندس محمد النجار، السكرتير العام لمحافظة المنيا، بجهود المديرية المالية بالمحافظة، في الاهتمام بتدريب المعنيين بتنفيذ الحد الأدنى للأجور لعام 2021، عقب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحريك الحد الأدنى لأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لمواكبة التغيير في الأسعار وتوفير حياة كريمة للمواطنين لا سيما في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه، قدم نصر مرزوق طايع، مدير المديرية المالية بالمنيا، الشكر للواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على التعاون المثمر بين المحافظة والمديرية المالية، وأوضح أن وحدة التدريب الداخلي بالمديرية المالية نظمت ورشة العمل لكيفية احتساب الحد الأدنى للأجور2021، وتتضمن عرض قرار رئيس الوزراء رقم 1455 لسنة 2021، ومنشور وزير المالية رقم 20 لسنة 2021، والكتاب الدوري رقم 143 لسنة 2021، وعرض كيفية حساب الحد الأدنى للأجور وأمثلة عملية حول كيفية التطبيق.