«كيفية حساب الحد الأدنى للأجور».. ورشة بـ«مالية المنيا»

«كيفية حساب الحد الأدنى للأجور».. ورشة بـ«مالية المنيا»
كتب:
اسلام فهمي
04:26 م | الثلاثاء 10 أغسطس 2021
جانب من ورشة العمل
شهد المهندس محمد النجار، السكرتير العام لمحافظة المنيا، ورشة عمل حول كيفية حساب الحد الأدنى للأجور لعام 2021، التي نظمتها المديرية المالية بالمنيا، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالتعاون مع المديرية المالية بالمحافظة في تأهيل العاملين حول حساب الحد الأدنى للأجور.
جاء ذلك بحضور نصر مرزوق طايع، مدير المديرية المالية بالمنيا، ومصطفى عبدالرحمن، منسق التدريب الداخلي بالمديرية، وممثلي وزارة المالية والحسابات وشؤون العاملين بمختلف المؤسسات والمديريات والهيئات الحكومية.
وأشاد المهندس محمد النجار، السكرتير العام لمحافظة المنيا، بجهود المديرية المالية بالمحافظة، في الاهتمام بتدريب المعنيين بتنفيذ الحد الأدنى للأجور لعام 2021، عقب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحريك الحد الأدنى لأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لمواكبة التغيير في الأسعار وتوفير حياة كريمة للمواطنين لا سيما في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.
ومن جانبه، قدم نصر مرزوق طايع، مدير المديرية المالية بالمنيا، الشكر للواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على التعاون المثمر بين المحافظة والمديرية المالية، وأوضح أن وحدة التدريب الداخلي بالمديرية المالية نظمت ورشة العمل لكيفية احتساب الحد الأدنى للأجور2021، وتتضمن عرض قرار رئيس الوزراء رقم 1455 لسنة 2021، ومنشور وزير المالية رقم 20 لسنة 2021، والكتاب الدوري رقم 143 لسنة 2021، وعرض كيفية حساب الحد الأدنى للأجور وأمثلة عملية حول كيفية التطبيق.