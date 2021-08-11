حظك اليوم برج الثور الأربعاء 11-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الثور عند مواجهة المشاكل، أنّه يفكر بعقله بتروٍ كبير وعقلانية، ولا تسيطر عليه العواطف.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

اليوم تصبو إلى الكمال مما يدفعك لإيجاد حلول مبتكرة لكل مشكلة في طريقك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

القمر في منزل الحب لذا أنت على موعد اليوم مع السعادة والحب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.