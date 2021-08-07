حظك اليوم برج الثور السبت 7-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور لا يحب العلاقات الاجتماعية وتبادل الزيارات، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

القمر في وضع معاكس، وينصحك الفلك أن تترك اليوم مسافة كافية تفصلك عن مثيري المشاكل.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

رغم الضغوط.. تساعدك خبرات الماضي على إيجاد حلول جذرية، فقط فكّر بموضوعية وتأنّ في قراراتك.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنان مصطفى شعبان، ويوافق تاريخ ميلاده 19 مايو.