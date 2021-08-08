حظك اليوم برج الثور الأحد 8-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الثور عناده وغيرته الشديدة على المقربين منه، ورغم ذلك إلا أنّه ينهي المهام المسندة إليه على أكمل وجه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

القمر الجديد معاكس في منزلك الرابع وقد يسبب لك اليوم صداما مع البعض وعليك أن تحترس وتصبر وتهدأ.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

ينصحك الفلك بالمرونة.. خاصة أن فريق من الكواكب في مربع برجك وقد يتسبب لك ذلك في خلافات وعليك أن تتجنبها.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.