حظك اليوم برج الثور الاثنين 9-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور يحب عمله ويخلص في تنفيذه، ويتقن المهمات التي يكلف بها، كما يعرف عن هذا المولود عناده وغيرته الشديدة على المقربين منه، ورغم ذلك ينهي المهام المسندة إليه على أكمل وجه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

اليوم يطالبك الفلك بالصبر فالمعاكسات الفلكية قد تتسبب في تأجيل بعض الأمور.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

القمر في وضع معاكس وقد ينبئ ذلك بخلاف أو سوء تفاهم.. تجنب الغضب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.