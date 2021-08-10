غدا.. «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية «داقوف» في سمالوط
كتب:
اسلام فهمي
04:23 م | الثلاثاء 10 أغسطس 2021
قافلة طبية
تنظم مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية علاجية بقرية داقوف بمركز سمالوط، غداً الأربعاء، على مدار يومين متتاليين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وفي إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.
وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، في تصريح صحفي، اليوم، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية – القلب والصدر»، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.
وأعلنت مديرية الصحة بالمنيا توقيع الكشف الطبي، على 9 آلاف و739 مواطن خلال 6 قوافل طبية، نفذتها المديرية، خلال يوليو الماضي، وذلك في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية، والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وأشار إلى أن مديرية الصحة، نفذت 6 قوافل طبية بقرى المحافظة، شملت، قري، «بنى سعيد بمركز المنيا، والاعتزاز بمركز سمالوط، والهمة بمركز مطاي، والوفاء بمركز سمالوط، وشارونة بمركز مغاغة، والسلام بمركز بنى مزار»، وذلك على مدار شهر يوليو الماضي، مشيراً الى أن القوافل أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 9 الاف و739 حالة، «تخصصات مختلفة»، بواسطة نخبة من الاطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية، من اجراء الفحوصات والاشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.
وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، انه تم إجراء 783 تحليل وأشعة موجات صوتية لـ 179 حالة، ورسم قلب لـ 82 حالة، وأشعة سينية لـ 48 حالة، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 696 مترددا، وتحويل 170حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى تنظيم ندوات تثقيف صحي لـ 710 مترددين.