«ولد في الوادي الخصيب».. سر الرموز الفرعونية على شهادة الميلاد

شهادة الميلاد تعد من أهم وثائق المواطن، حيث تتضمن جميع البيانات والمعلومات من الاسم واللقب واسم الأب والأم وكذلك يوم ومكان الميلاد، والجنسية التي يحملها المولود، إضافة لذلك تحمل شهادة الميلاد المميكنة رسومات دقيقة مميزة منها كتابات باللغة الهيروغليفية على الحافتين اليمنى واليسرى من الشهادة المميكنة الخاصة بالفرد، وهي الرموز التي ربما تثير الفضول لمعرفة ما تعنيه وتشير إليه.

بسام الشماع، المؤرخ وكاتب المصريات أوضح في تصريحات لـ«الوطن» أن أول كلمة مكونة من صورتين، وتنطق «مِس»، وهي كلمة هيروغليفية تعني «وُلِد أو ابن»، والكلمة الثانية هي «إم» ورسمته عبارة عن طائر بومة في الهيروغليفية تعني حرف الجر «في»، أما الكلمة الثالثة والأخيرة «كِمت» وهي كلمة هيروغليفية من ضمن معانيها تعني «سمراء أو سوداء»، ويقصد بها الوادي الخصيب المليء بالطمي والخيرات، نظرًا لأرض مصر الخصبة، فتصبح الجملة «مِس إم كِمت» = «ولد في الوادي الخصيب من مصر»، والذي تتميز به مصر دون سائر البلدان.

وأشار «الشماع» إلى أن الحروف الهيروغليفية تُقرأ عكس اتجاه الرموز المكونة منها، ومن الممكن قراءتها بثلاثة طرق، الأولى من اليمين إلى اليسار، والثانية من اليسار إلى اليمين، والثالثة من الأعلى إلى الأسفل، مشيراً إلى أن الكلمات الهيروغليفية لا تقرأ مطلقاً من أسفل إلى أعلى.

وأعلنت وزارة الداخلية، مؤخراً، عدة خطوات بسيطة لطلب خدمة عمل شهادة ميلاد مميكنة «أون لاين» عن طريق الموقع الالكتروني وهي:

- اختيار المحافظة التي تتبعها.

- ملء البيانات المطلوبة من الرقم القومي والهاتف المحمول والبريد الإلكتروني والعنوان الخاص بصاحب الطلب والنسخ المطلوبة من شهادة الميلاد.

- اختيار خدمة شهادة ميلاد كمبيوتر، وإدخال البيانات المطلوبة لاستخراج شهادة الميلاد المميكنة، مع تحديد عدد النسخ الأصلية المطلوبة.

- سيجرى التواصل مع صاحب الطلب، وتحديد الموعد المناسب لاستلام شهادة الميلاد.