التنظيم والإدارة يعلن نتيجة ترقيات الموظفين 2021 غدا

يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نتيجة ترقيات الموظفين 2021، صباح الغد، بعد إطلاق موقع إلكتروني، يمكن الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، أو من يمثل القانون لهم الشريعة العامة، من معرفة مدى استحقاقهم للترقية والحافز المالي.

وكان الجهاز أصدر، مؤخرا، القرار رقم (265) لسنة 2021 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

ترقيات الموظفين 2021 تُعلن صباح غدا

وكان مجلس الوزراء، قد ناقش في اجتماعه يوم الخميس الموافق 29 يوليو الماضي، مشروع قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن ترقيات الموظفين 2021، بعدما رفعها رئيس «الجهاز» الدكتور صالح الشيخ للحكومة، ليوافق مجلس الوزراء على حركة الترقيات.

ويستفيد من هذا القرار، حسبما أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، أكثر من 80 ألف موظف وموظفة بالجهاز الإداري للدولة، شريطة أن يتم ترقية من أكمل المدد البينية اللازمة للترقي للمستوى الوظيفي الأعلى من المستوى الوظيفي الذي يشغله.

ترقيات الموظفين 2021 تسري بأثر رجعي

ومن المُقرر أن تسري تلك الترقيات بأثر رجعي، اعتبارا من أول شهر يوليو الماضي، مع الحفاظ على الأقدمية الوظيفية كما هي، بشرط عدم تعدي الترقية لمستوى وظيفي واحد.

وحسب بيان مجلس الوزراء؛ فإنه من المقرر زيادة أجر الموظف عقب الترقية، بحيث يحصل على أعلى قيمة، إما بالأجر الوظيفي للدرجة التي رُقي إليها، أو بزيادة 5% من أجره الوظيفي الذي كان يتلقاه بنهاية العام المالي 2019/ 2020.

وستُسهم الترقيات في رفع الشباب إلى مستويات قيادية أعلى، بما يتماشى مع سياسية الدولة بتمكينهم من الأعمال القيادية والإشرافية، وتطوير الجهاز الإداري للدولة.

ومن المنتظر أن تسهم الترقيات في تحفيز العاملين بالجهاز الإداري للدولة، كما سيحصل من يحصل على وظيفة «كبير»، أو من في حكمه، على ما يوازي 100 إلى 150 جنيهاً شهرياً، لمدة 3 أعوام على أقل تقدير.