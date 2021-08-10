إصابة طفلين وعمهما في حريق شقة بالدقهلية

أصيب طفلان وعمهما في محافظة الدقهلية، إثر نشوب حريق في شقة بقرية الستايتة مركز المنزلة، واحترقت بعض محتويات مطبخ الشقة، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالمحافظة من السيطرة على الحريق، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الجمالية المركزي.

نشوب حريق في شقة سكنية بقرية الستايتة

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمنزل كائن بقرية «الستايتة» دائرة المركز

هرعت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده.

إصابة طفلين وعمهما بحروق

وبانتقال ضباط مباحث مركز شرطة المنزلة إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب الحريق بمطبخ شقة الطابق الثاني بمنزل مكون من 3 طوابق على مساحة 90 مترا تقريبا ملك المدعو جمعة محمد الورداني، 30 سنة، موظف، ومقيم بذات القرية.

ونجم عن ذلك احتراق بعض محتويات مطبخ الشقة وإصابة كل من: شقيق مالك الشقة محمد محمد الورداني، 34 سنة، نقاش، بحروق بسيطة بالكفين والقدمين، ونجل مالك الشقة، محمد جمنة محمد الورداني، 3 سنوات، بحالة اختناق وحروق بسيطة بالقدمين ونجلة مالك الشقة سهير جمعة محمد الورداني، عمر عامين، بحروق بالذراع الأيمن والوجه، وجرى نقلهم إلى مستشفى الجمالية المركزي، حيث تلقوا العلاج اللازم وسُمح لهم بالخروج.

ماس كهربائي وراء الحريق

وبسؤال مالك الشقة، في محضر الشرطة، عن سبب الحريق، أرجعه لحدوث ماس كهربائي بإحدى التوصيلات الداخلية للمطبخ، مضيفًا أن إصابة الأول حدثت أثناء محاولة إخماد الحريق، بينما جاء إصابة نجليه أثناء تواجدهما داخل الشقة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، وبسؤال المصاب الأول أيد ذات المضمون.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2317 إداري مركز المنزلة لسنة 2021 ، وجار العرض على النيابة العامة.