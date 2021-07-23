السيطرة على حريق شقة سكنية في الدقي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بالدقي.

وتلقت محافظة الجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالعقار رقم 11 بشارع لبنة بمنطقة بين السرايات بحي الدقي، في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتعامل الفوري مع البلاغات الواردة حفاظا على سلامة المواطنين.

وأوضح عبد الفتاح أنه تمت السيطرة على الحريق بمعرفة رجال الحماية المدنية تحت إشراف اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، وتم إخطار شركتي الغاز والكهرباء لقطع المرافق، والتواجد الفوري لمأمور قسم الدقي وضباط البحث لاتخاذ اللازم.

وتنفيذًا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تم استدعاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإعداد تقريرها بشأن العقار، حفاظًا على سلامة المواطنين، للتأكد من عدم تأثر العقارات المجاورة، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو وفيات.