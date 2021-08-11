القصة الكاملة لمقتل عامل على يد زوجته وشقيقيها.. «مزقوا جسده بالمقص»

خلافات الزوجية كانت السبب في إنهاء حياة أحد العمال في مركز المراغة بمحافظة سوهاج، إذ كان الغدر والخيانة هما السبيل الوحيد للتخلص من المجني عليه، وذلك عقب اعتراض شقيقي زوجته طريقه ليظن أنهما سيعاتبانه بسبب الخلافات المستمرة بينه وبين شقيقتهما، إلاّ أنّ الأمر لم يكن كما يظن، إذ فوجئ المجني عليه بأسلحة بيضاء تم إشهارها في وجهه من قبل الشخصين وقبل أن يبادرهما بالسؤال أو الاستفسار عن الأمر باغتاه بعدد من الطعنات النافذة، مستخدمين سكين ومقص استقر في فخذه الأيمن أدى إلى جرح قطعي كبير، بالإضافة إلى عدد من الطعنات المتفرقة في أنحاء جسده.

خلافات زوجية ثم طعن وقتل بإشراف الزوجة

تعود فصول القصة إلى وصول عامل يبلغ من العمر 34 عاما، إلى مستشفى المراغة المركزي مصاباً بطعنات نافذة، وفارق على إثرها الحياة قبل أن يخضع للإسعافات الأولية من أجل محاولة إنقاذه، وعلى الفور انتقلت قوة من فريق البحث والتحري إلى المستشفى حيث مكان تواجد الجثمان، وكشفت التحريات الأولية أنّ المجني عليه لقي مصرعه متأثراً بسيل الطعنات التي تلقاها من المتهمين، وبتكثيف التحريات تبيّن أنّ المتهمين هما شقيقا زوجة الضحية، وأنهما أقدما على ذلك الفعل بتحريض من شقيقتهما التي أخبرتهما بوجود خلافات بينها وبين زوجها ليقرر الجناة التخلص من الزوج، وأفادت التحريات بأنّ الزوجة كانت متواجدة رفقة المتهمين أثناء الاعتداء على الضحية حتى سقط غارقاً في دمائه.

ضبط المتهمين واعترافهم وعرضهم على النيابة العامة

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين والأدوات المستخدمة في الجريمة «سكين، مقص»، وبمواجهتهم بالتهم المنسوبة إليه اعترفوا بارتكاب الواقعة للسبب ذاته الذي توصل إليه رجال المباحث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين بالعرض عليها.