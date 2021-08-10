«حياة كريمة» بالمنيا: نسب إنجاز تصل لـ85% ببعض قرى ملوي وديرمواس

واصل شباب مؤسسة حياة كريمة في المنيا، إجراء الجولات الميدانية في قرى المحافظة، المستهدفة بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، وذلك لمتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع داخل القرى المستهدفة ويبلغ عددها 192، بالإضافة إلى 757 تابعا داخل 5 مراكز، وهي مغاغة والعدوة في شمال المنيا، وأبوقرقاص، وملوي، وديرمواس في الجنوب.

وأجرى أحمد العمدة، منسق حياة كريمة بالمنيا، وإيمان علي، عضو المؤسسة ومنسق مركز ملوي بجنوب المحافظة، عدد من الجولات الميدانية، لمتابعة تنفيذ المشروعات بمركزي ملوي وديرمواس.

حياة كريمة في المنيا

وقال «العمدة» إن الجولة شملت تفقد مشروعات قرية المعصرة بمركز ملوي، حيث تم متابعة مستوى الأعمال في مجمع الخدمات الحكومية، وكذا التوسعات الجارية بمدرسة وحدة المعصرة الابتدائية، وتوسعات مدرسة الشهيد الابتدائية.

وأوضح أن أعمال توصيل الصرف الصحي تمت في جميع أرجاء القرية، عدا المباني التي تقع خارج الأحوزة العمرانية، وسيتم البدء في شبكات الانحدارمنتصف شهر أغسطس الجاري، كما تم متابعة توصيلات الغاز الطبيعي، ومن المتوقع الانتهاء من توصيل الشبكة بالكامل داخل القرية بحلول منتصف أغسطس الجاري، كما تم متابعة مشروع مد وتدعيم شبكات المياه والذي انتهى بنسبة تتجاوز الـ85%.

مشروعات الصرف الصحي

وفي قريتي الحاج قنديل وتل بني عمران التابعتين لمركز ديرمواس في أقصى جنوب المنيا، تم متابعة مشروعات الصرف الصحي بقرية الحج قنديل، حيث تصل نسب الإنجاز في الشبكات لـ7% تقريبا، فيما لم يبدأ العمل بباقي المشروعات حتى الآن.

وفي تل بني عمران، تم الانتهاء من إنشاء الدور الأول بمجمع الخدمات الحكومية وجاري استكمال أعمال الإنشاء، كما يجري العمل في توسعة مدرسة التعليم الأساسي بالقرية، وكذا توسعة المدرسة الابتدائية، وتتجاوز نسب التنفيذ في المشروعين الـ50%.