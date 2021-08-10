تعرف على آخر مستجدات «حياة كريمة» في المنيا (صور)

تفقد أعضاء مؤسسة «حياة كريمة» بمحافظة المنيا، عددا من مشروعات «حياة كريمة» بكل من مدينة ملوي وديرمواس. وفي مدينة ملوي، تم تفقد مشروعات قرية (المعصرة)، ومتابعة مستوى الأعمال في مجمع الخدمات الحكومية، وتوسعات مدرسة وحدة المعصرة الابتدائية، وتوسعات مدرسة الشهيد الابتدائية، وحيث إن القرية مخدومة بالكامل بالنسبة للصرف الصحي، فسيتم البدء في إنشاء شبكات الانحدار بها منتصف الشهر الجاري، كما تم متابعة توصيلات الغاز والمتوقع انتهاء الشبكة بكاملها في القرية بحلول منتصف الشهر الجارِ، كما تم متابعة مشروع مد وتدعيم شبكات المياه، الذي انتهى بنسبة تفوق الـ85٪.

وفي مركز ديرمواس، فتم متابعة مشروعات قريتي (الحاج قنديل وتل بني عمران)، وفي الأولى، تم متابعة مشروعات الصرف الصحي بالقرية، بينما في تل بني عمران، تم الانتهاء من الدور الأول بالمجمع وجارِ العمل لاستكماله، ويجرى العمل في توسعة مدرسة التعليم الأساسي، وكذا توسعة المدرسة الابتدائية، وقد وصلت كلتاهما لنسبة تنفيذ تفوق الـ50٪ في كل منهما.

وقام بالمرور على مشروعات القرى بالمحافظة: أحمد العمدة، منسق حياة كريمة بالمنيا، وإيمان علي، منسق مدينة ملوي.

يذكر أن تلك الأعمال تتم تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وناقش مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، برئاسة المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، سرعة إنجاز أعمال المد والتدعيم بمراكز المحافظة الخمس مغاغة والعدوة وملوي ودير مواس وأبو قرقاص، والمدرجة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تبلغ تكلفة خدمات مياه الشرب بها مليار و419 مليون جنيه.

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في بيان صادر عنها، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة القوائم المالية المبدئية للشركة عن الفترة من أول يوليو 2020 حتى 30 يونيو 2021، وما تم إنجازه من زيادة نسب التحصيل والعمل على تقليل الفاقد.