آخر مستجدات مبادرة «حياة كريمة» في أسيوط (صور)

تفقد أعضاء مؤسسة «حياة كريمة» بأسيوط، في جولات ميدانية، قطع الأراضي المقترحة لإقامة المجمعات السكنية بقرى «حياة كريمة»، بالاشتراك مع فريق متابعة مشروعات مجلس الوزراء، وذلك بمراكز منفلوط وديروط وأبو تيج وساحل سليم وصدفا وأبنوب والفتح، لمعاينة قطع الأراضي المقترحة لإقامة المجمعات السكنية بقرى «حياة كريمة»، وتستمر هذه الجولات لمدة ثلاثة أيام، يتخللها زيارة المشروعات الجاري تنفيذها، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ورصد معوقات التنفيذ والعمل على تذليلها، بالاشتراك مع مسؤولي جهاز التعمير والجهات المشاركة.

جاء ذلك بحضور العميد محمد صلاح، سكرتير عام مساعد المحافظة، والمهندس مينا إبراهيم، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بأسيوط، وأحمد عاطف، والدكتور محمد سامي، المنسقين المساعدين، والدكتور مينا عدلي، والدكتور محمد قراعة، أعضاء المؤسسة بأسيوط، والمهندس أحمد حسن، والمهندس هيثم مازن (متابعة مجلس الوزراء)، والمهندس شريف دياب، مدير وحدة حياة كريمة بديوان المحافظة، وشريف مهران.

وكان اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تفقد أعمال تنفيذ مشروع محطة رفع وخط طرد قرية نجع جزيرة قاو ومركز البداري، التي تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط بتنفيذها، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

رافقه خلال الجولة الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة، ومحمد حسن، رئيس مركز ومدينة البداري، والنائب ناصر عثمان، عضو مجلس النواب، والنائبة نشوى رائف، عضو مجلس النواب، وبعض الصحفيين والإعلاميين وأهالي القرية وقيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ومسئولي الشركة المنفّذة.

وأشاد المحافظ خلال الجولة، بالمشروعات التي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقرى ومراكز المحافظة، ضمن خطة شاملة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وإحلال وتجديد محطات الصرف لاستيعاب التوسعات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، معلنًا تقديمه كافة سبل الدعم للإسراع في معدلات التنفيذ بمشروعات المياه والصرف الصحي بمراكز المحافظة، مؤكدًا على أهمية مراعاة جودة الأعمال وفقا للمواصفات الفنية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة مواقع العمل، حفاظا على صحة العاملين بالمشروع والمترددين عليه، منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن، وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة، مشيدًا بجهود القيادة السياسية في المضي قدمًا في تنفيذ برامج التنمية.