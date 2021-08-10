تنفيذ 49 مشروعا بـ275 مليون جنيه بالغربية ضمن «حياة كريمة»

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه يتابع بشكل يومي الأعمال الجارية في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من خلال الجولات الميدانية والاجتماعات الدورية من أجل تدعيم جهود كافة الجهات المشاركة في المبادرة خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ، اليوم الثلاثاء، يرافقه المحاسبة نجوى العشيري السكرتير المساعد والمهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى، داخل قريتي نهطاي وتفهنا العزب لمتابعة أعمال الجارية بالقريتين.

تبطين ترعة العطف بتكلفة 40 مليون جنيه

بدأت الجولة بتفقد المحافظ أعمال تبطين ترعة العطف، التي تتم بإجمالي تكلفة 40 مليون جنيه، وتركيب الوصلات المنزلية لمياه الشرب وتوصيل الغاز الطبيعي، وذلك ضمن 27 مشروعًا يتم تنفيذها داخل القرية بتكلفة 200 مليون جنيه في المرحلة القادمة.

6 ملايين جنيه لإنشاء مجمع الخدمات

كما تابع «رحمي» أعمال البناء والتشييد الحالية بمجمع الخدمات بقرية تفهنا العزب بإجمالي تكلفة 6 ملايين جنيه، الذي يتكون من 3 أدوار «دور أرضي وعدد 2 دور علوي»، على مساحة 600 متر مربع لتقديم 8 خدمات للمواطنين وهي «مركز تكنولوجي، السجل المدني، الشهر العقاري، مكتب التموين، مكتب بريد، الوحدة المحلية، المجلس المحلي، التضامن الاجتماعي» وذلك ضمن 22 مشروعًا يتم تنفيذها داخل القرية بتكلفة 75 مليون جنيه، حفاظًا على صالح المواطنين.