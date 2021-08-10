تفاصيل مقتل مبيض محارة على يد حلاق في القليوبية: «بدأت بخناقة عيال»

«يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار»، هذا المثل الشعبي الذي نردده دائما في بعض المواقف، تحول لواقع مؤلم وجريمة بشعة شهدتها قرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية، حيث أنهى حلاق حياة جاره مبيض المحارة بطعنة غائرة في القلب، بسبب تدخله في مشاجرة نشبت بين أطفال الأسرتين أمام منزله بالقرية لفضها، وتسببت في مشاجرة بين زوجتي المتهم والمجني عليه، فتدخل الأخير ونهر الجميع وحاول فض الشجار، فاشتغاثت زوجة المتهم به، وقالت له إن المجني عليه سبّها وتطاول عليها فقام بمساعدة اتنين آخرين بمهاجمته والتشاجر معه وطعنه طعنة غائرة في قلبه، مما أدى لوفاته في الحال.

تحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وصرحت بدفن جثمان القتيل، واستعجال تقرير الطب الشرعي في الواقعة، وطلب تحريات المباحث.

مركز شرطة طوخ يتلقى بلاغا بالحادث

كانت أجهزة الأمن بمركز شرطة طوخ، تلقت بلاغا من الأهالي بمنطقة شارع الصهاريج بقرية الدير دائرة المركز، بنشوب مشاجرة ووجود متوفي جرى نقل جثته لمستشفى شبين القناطر المركزي، وبالانتقال والفحص تبين وصول «أحمد ز»، 26 عاما، مبيض محارة، للمستشفى جثة هامدة إثر طعنة نافذة بالقلب نتيجة التعدي عليه بسكين.

تحريات المباحث: خلافات الجيرة ولعب العيال السبب

وأوضحت تحريات المباحث، أن المجني عليه يدعى «أحمد ز»، 26 عاما، لديه طفلين «زين» عامين و«مهران» 6 أشهر، وأن المتهم يدعى «محمد ا»، 30 عاما، حلاق متزوج ولديه ولدين وبنتين، نشبت بينهما مشاجرة إثر خلافات الجيرة ولعب الأطفال، حيث سبق الجريمة مشاجرة بين أطفال الأسرتين وزوجتي المتهم والمجني عليه، تدخل فيها الأخير، في عدم حضور المتهم ونهر الجميع وفض المشاجرة، الأمر الذي لم يعجب زوجة المتهم التي استغاثت به وأخبرته أن المتهم تهجم عليها وتعدى عليها بالسب والقذف، فقام باستدعاء اتنين آخرين وتشاجر مع المتهم، وقام بطعنه أمام الجميع في الشارع، فلقي مصرعه في الحال، وتبين من مناظرة الجثة إصابته بطعنة غائرة في القلب من سكين المتهم.

جرى ضبط المتهم واعترف بارتكابة الواقعة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.