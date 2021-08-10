مصادر: انتهاء التحقيقات مع «كائن الهوهوز» وصديقها وإحالتهما للمحاكمة خلال أيام

قالت مصادر قضائية، ذات صلة بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الفتاة الشهيرة إعلامياً بـ«كائن الهوهوز»، إن النيابة بصدد إحالة المتهمة وصديقها، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة خلال أيام، بعد أن انتهت النيابة من التحقيق معهما، ومواجهتهما بأدلة الاتهام الموثقة بالفيديوهات التي تتضمن إيحاءات جنسية صريحة.

وأمام جهات التحقيق، بررت المتهمة أفعالها تلك، بأنها كانت تبحث عن الشهرة لتحقيق مكاسب من قناتها على تطبيق «تيك توك»، وأنها تعرفت على شاب بعد طلاقها من زوجها، وكانت تقيم معه داخل شقة في الإسكندرية، وكان يتولى مهمة تصويرها والحديث معها في الفيديوهات.

النيابة واجهت فتاة الهوهوز بـ 5 فيديوهات مخلة

كانت جهات التحقيق قد واجهت الفتاة وصديقها، بخمسة مقاطع فيديو، تحتوي على إيحاءات جنسية صريحة، وعبارات خارجة، تحرض على الفسق والفجور وممارسة الأعمال المنافية للآداب.

كما أكدت تحريات المباحث، أن الفتاة، على علاقة غير شرعية مع الشاب، الذي تولى مهمة تصويرها خلال الفيديوهات، واعترفت بوجود علاقة جنسية معه، منذ عدة أشهر، بعد أن انفصلت عن زوجها، وكانا يقتسمان المبالغ المالية بينهما.

فتاة الهوهوز وعشيقها

وبعد أن أحدثت فيديوهات فتاة «الهوهوز» ضجة بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، تمكنت مباحث الإدارة العامة للآداب، من القبض على الفتاة، التي تطلق على نفسها «كائن الهوهوز»، عبر منصات «تيك توك» وصديقها، بعد أن فحصت عدداً من الفيديوهات التي جرى بثها، عبر التطبيق، وحرزت عدداً من الفيديوهات.

واعترفت فتاة الهوهوز بارتكاب الوقائع التي واجهتها بها جهات التحقيق، واعترفت بأنها صورت هذه الفيديوهات لتحقيق أرباح مادية، وأن المتهم الثاني كان يقوم بتصويرها، وذلك بعد الانفصال عن زوجها قبل فترة زمنية كبيرة، مؤكدة أنهما ليسا متزوجين، كما زعمت في الفيديوهات.