عاجل.. فحص 3 فيديوهات جديدة لـ«فتاة الهوهوز» وتجديد حبسها 15 يوما

تطورات جديدة شهدتها قضية الفتاة «ياسمين. ع»، المعروفة إعلاميًا بـ«كائن الهوهوز»، أو «فتاة الهوهوز»، وذلك بعدما وصلت إلى النيابة العامة 3 مقاطع فيديو جديدة، وتسلمتها من الإدارة العامة لمباحث الآداب، وتعمل الآن على فحصها، من أجل التأكد من صحتها وهوية الأشخاص الموجودين بها.

ومن ناحية أخرى، أمرت النيابة العامة بتجديد حبس كل من «ياسمين. ع»، المعروفة إعلاميًا بـ«كائن الهوهوز»، وصديقها الموجود معها في مقاطع الفيديو المنتشرة لهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع الفيديوهات «تيك توك»، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

بلاغ ضد «كائن الهوهوز»

كانت البداية بعدما تقدم المحامي هيثم فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع، ببلاغ إلى النائب العام، ضد فتاة «التيك توك» المعروفة إعلاميًا باسم «كائن الهوهوز»، وضد الشخص الموجود معها في مقاطع الفيديو، واتهمها في بلاغه ببثهما لمقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماع من شأنها أن تخدش الحياء وبها ألفاظ وإيحاءات جنسية تخص غرف النوم فقط، على حد وصفه في البلاغ.

الأمن يلقي القبض على «كائن الهوهوز» وصديقها

بعدما رصدت الجهات المختصة الفتاة المعروفة إعلاميًا باسم «كائن الهوهوز»، بحسب ما أطلقت على نفسها على موقع الفيديوهات «تيك توك»، تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية من إلقاء القبض عليها ومعها صديقها في إحدى الشقق المستأجرة في منطقة الهانوفيل التابعة للعجمي بمحافظة الإسكندرية، وتم اقتيادهم إلى ديوان قسم الشرطة، ومن ثم إحالتهم إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتنظر جهات التحقيق غدًا قرار تجديد حبسهما.