وزير التعليم عن تطوير المرحلة الثانوية: دعونا نفكر في فلسفة التقييم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الأساس في تطوير المرحلة الثانوية أسلوب بناء الأسئلة، وما تقيسه هذه الأسئلة، وكيفية تحضير الطالب لها بما يحقق أهداف التعلم، مشيرًا إلى أن إضاعة الوقت في جدل هائل حول الوسيلة يثبت أننا بحاجة إلى تفكير أعمق وأدق في أهداف التطوير نفسها.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك»، أن «البوكليت» و«التابلت» و«البابل شيت» مجرد أدوات لأداء الامتحان، وليست هي القضية المحورية، مؤكدًا أنه لا علاقة لها بالتطوير على الإطلاق والتركيز عليها مضلل وخاطئ.

وتابع: « لا يوجد شىء اسمه ثانوية البوكليت، ولا ثانوية التابلت، ولا ثانوية البابل شيت، وهذه المسميات ما هى إلا تسطيح شديد للأمور، وأرجو من الإعلاميين عدم تناولها لأن الموضوع أكثر عمقًا من ذلك، ودعونا نفكر في فلسفة التقييم وهدف التطوير، بدلًا من إهداره بهذه المسميات».