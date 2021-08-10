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«تريلا» محملة بالحديد تدمر 3 سيارات ملاكي في تصادم بـ15 مايو

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محمد سيف
05:37 م | الثلاثاء 10 أغسطس 2021
تصادم

تصادم

قالت مصادر أمنية إن سيارة نقل «تريلا»، محملة بالحديد، اصطدمت بـ  سيارات ملاكي على الطريق الدائري الأوسطي تحت النفق المؤدي إلى مدخل 15 مايو، وانتقلت سيارات الإسعاف ودوريات مرورية لفحص الحادث ورفع آثاره وإعادة حركة المرور أمام السيارات.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي صورًا تُظهر حجم الحادث، الذي يوضح وجود خسائر فادحة وأن السيارات تعرضت للتدمير التام، ولم يُعرف حتى الآن حالة المصابين .

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