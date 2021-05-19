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ارتفاع ضحايا حادث الطريق الأوسطي إلى 4 و12 مصابا

كتب:

خالد فهمي
09:53 م | الأربعاء 19 مايو 2021
صورة من الحادث

صورة من الحادث

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم سيارتين ملاكي بسيارة نقل أعلى الطريق الأوسطي بمنطقة حدائق حلوان، إلى 4 ضحايا بعد وفاة مواطن كانت حالته حرجة نتيجة إصابته فى الحادث، كما ارتفع عدد المصابين إلى 12، وتهشم 4 سيارات.

وشهد الطريق الأوسطي بالقرب من منطقة حدائق حلوان، مساء اليوم الأربعاء، حادث تصادم مروع، حيث اصطدمت سيارتان ملاكي فى سيارة نقل ثقيل، ما أسفر عن اشتعال النيران فى سيارة منهما نتيجة شدة الاصطدام، حيث أتت عليها بالكامل، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتمكنت من السيطرة على حريق السيارة، كما انتقلت خدمات من الإدارة العامة للمرور مدعومة بأوناش لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية التي تعطلت بسبب الحادث.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الحادث، بعد تلقيها محضرا من الشرطة بالحادث، حيث تباشر التحقيقات فى الواقعة.

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