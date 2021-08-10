طارق شوقي: الأساس في تطوير المرحلة الثانوية أسلوب بناء الأسئلة

عبر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن استيائه من فكرة إطلاق مصطلحات مثل «ثانوية البوكليت» و«ثانوية التابلت» و«ثانوية البابل شيت»، وأن هذه المسميات ما هي إلا تسطيح شديد للعملية التعليمية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الأساس في تطوير المرحلة الثانوية، هو أسلوب بناء الأسئلة، وما تقيسه هذه الأسئلة وكيفية تحضير الطالب لها بما يحقق أهداف التعلم، أما إضاعة الوقت في جدل هائل حول الوسيلة يثبت أننا بحاجة إلى تفكير أعمق وأدق في أهداف التطوير نفسها.

وناشد «شوقي» الإعلاميين بعدم تناول المصطلحات السابق ذكرها، لأن الموضوع أكثر عمقًا من ذلك، كما أنه دعا إلى التفكير في فلسفة التقييم، والوصول إلى هدف التطوير بدلًا من إهداره بهذه المسميات، مضيفًا أن البوكليت والتابلت والبابل شيت مجرد أدوات لأداء الامتحان، وليست هي القضية المحورية ولا علاقة لها بالتطوير على الإطلاق والتركيز عليها مضلل وخاطئ.