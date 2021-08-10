فتح وجهه ورقبته بزجاجة.. إصابات خطيرة لسائق تدخل لفض مشاجرة بالدقهلية

أصيب سائق بمحافظة الدقهلية يعمل بأحد الخطوط الداخلية «بطرة – شربين»، بجروح قطعية في الرقبة والوجه والساعد الأيسر، إثر تدخله لفض مشاجرة بين سائق وقائد «توك توك»، فقام على إثرها أحدهما بضربه بقطعة زجاجية، مما تسبب في إحداث إصابته، وجرى تحويل المصاب من مستشفى شربين المركزي إلى مستشفى المنصورة الدولي لخطورة حالته، وتمكنت مباحث شربين من ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة وتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها في أحد المجاري المائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

فض مشاجرة بين سائقين

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين من مستشفى شربين المركزي، بوصول «أحمد أ. ال. م»، 27 عاما، سائق بخط «بطرة - شربين»، ومقيم في قرية كفر الحطبة دائرة المركز، مصابا بجروح قطعية بالرقبة والوجه والساعد الأيسر، وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولي، لخطورة حالته وتلقي العلاج اللازم لإنقاذ حياته.

المصاب: سائق ضربني بزجاجة

انتقل ضباط مركز شربين إلى مكان الواقعة، وبالفحص وسؤال المصاب اتهم المدعو «محمود. و. م.»، 34 عاما، سائق، ومقيم قرية العيادية بدائرة المركز، بالتعددي عليه بالضرب بقطعة زجاجية وإحداث إصابته، على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب تدخله لفض خلاف بين المتهم وأحد قائدي «التوك توك».

القبض على المتهم

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شربين، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف في محضر الشرطة بارتكاب الواقعة لذات السبب، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها في أحد المجاري المائية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 13008 جنح مركز شربين لسنة 2021، وجاري العرض على النيابة العامة.