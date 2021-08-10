حالتهما خطيرة.. إنقاذ توأم من الغرق في مصيف جمصة

تمكن المصطافون في مصيف جمصة بمحافظة الدقهلية، من إنقاذ طفلين توأم مقيمين في مركز سمنود، بمحافظة الغربية، من الغرق في مياه البحر المتوسط، ونقلتهما سيارة الإسعاف إلى مستشفى جمصة المركزي، وتم تحويلهما إلى مستشفى بلقاس المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة من مستشفى جمصة المركزي بوصول كل من التوأم محمد أحمد مصطفى التهامي، 15 سنة، طالب، ويحيى أحمد مصطفى التهامي، 15 سنة، طالب، ويقيمان في قرية «الناصرية» دائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية، مصابين بحالة إعياء نتيجة حادث غرق، وتم تحويلهما إلى مستشفى بلقاس المركزي؛ لخطورة حالتهما.

والدة الطفلين: مابيعرفوش يعوموا

انتقل ضباط قسم شرطة جمصة إلى المستشفى للفحص وبسؤال والدتهما المدعوة «رباب محمد شعبان ياسين»، 38 سنة، مدرسة، ومقيم بذات القرية، في محضر الشرطة، قررت بأنه أثناء قيام نجليها بالاستحمام بمياه بحر مصيف جمصة، ولعدم إجادتهما السباحة جرفهما التيار، وتم إنقاذهما في حينه بمعرفة الأهالي ونقلهما إلى المستشفى، وإسعافهما ولم تتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 712 إداري قسم شرطة جمصة لسنة 2021، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.