الغردقة «كومبليت» بسبب «الحر» في الصيف.. شواطئ عامة وخاصة

شهدت مدينة الغردقة توافد الآلاف من المصطافين على الفنادق والمنتجعات السياحية، وذلك هربا من ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد، هروبا إلى شواطئ الغردقة، والتي تمتد إلى 40 كيلومترا على طول الساحل، بداية من منتجعات الجونة ومنطقة هاواي شمالا، وحتى مناطق سهل حشيش ومكادي بيتش جنوبا.

مئات الفنادق والمنتجعات السياحية والشاليهات والشقق

ويوجد بمدينة الغردقة أكثر من 160 فندقا ومنتجعا سياحيا بين ثلاثة وأربعة وخمسة نجوم، بالإضافة إلى مئات الشقق الفندقية والشقق المفروشة وعشرات الشاليهات على البحر مباشرة، حيث زاد الإقبال على الحجوزات ووصل إلى مستوى لم تشهده الغردقة من قبل، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد في هذه الفترة من العام.

فنادق الغردقة كاملة العدد في الصيف

َوأعلنت عدد من الفنادق السياحية بمدينة الغردقة، أنها كاملة العدد ولا توجد أي حجوزات، حيث ارتفعت نسبة الإشغالات لأعلى معدل لها منذ جائحة كورونا، ووصلت نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 70 بالمائة، وهي إجمالي الطاقة الاستيعابية المسموح بها للتشغيل، طبقا لقرار مجلس الوزراء مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

4 شواطئ عامة وعشرات الشواطئ الخاصة

وتضم مدينة الغردقة عدد 4 شواطئ عامة، أكبرها شاطئ النادي الاجتماعي، ويقع وسط مدينة الغردقة، وشاطئان بشارع شيراتون السياحي وسط المدينة، وشاطئ عام رقم 9 جنوب مدينة الغردقة، بالإضافة إلى عشرات الشواطئ الخاصة على طول ساحل البحر، والدخول فيها برسم دخول يتراوح بين 50 إلى 150 ‪ جنيها، وذلك حسب إدارة الشواطئ بالغردقة، ولكن شواطئ الفنادق والمنتجعات السياحية يقتصر الدخول فيها على النزلاء فقط.