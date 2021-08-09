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محمود مسلم

السياحة الروسية تعيد الروح إلى شواطئ الغردقة وشرم الشيخ

كتب:

الوطن
08:44 م | الإثنين 09 أغسطس 2021
استقبال أولى الرحلات الروسية في مطار الغردقة بالورود

استقبال أولى الرحلات الروسية في مطار الغردقة بالورود

ثلاث رحلات طيران قادمة من روسيا تقل ١٣٣٥ راكباً روسياً تصل إلى مطارات الغردقة الدولى وشرم الشيخ فى أولى الرحلات القادمة من «موسكو»، عقب انقطاع دام لأكثر من خمس سنوات، ومعلنة بدء مرحلة جديدة لعودة السياح الروس والروح إلى شواطئ البحر الأحمر. الدولة بذلت جهوداً حثيثة لتنشيط الحركة السياحية الوافدة لإنعاش محفظة الاقتصاد المصرى، الذى تُعد السياحة أحد روافده لتوفير العملة الصعبة. وتزامناً مع العودة استقبل مطار الغردقة أولى الرحلات بتقليد رش الطائرة بالمياه للترحيب بها، وخصّصت «صحة البحر الأحمر»، فرقاً طبية من الحجر والطب الوقائى لإجراء الكشف على الركاب وإخضاعهم للفحوصات وتحاليل الـpcr للسائحين، الذين لا يحملون شهادة تفيد إجراءهم لها قبل وصولهم بـ72 ساعة.

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