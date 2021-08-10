بسبب «توك توك» يسير عكس الاتجاه.. مصرع شخصين وإصابة سيدة بالبحيرة

لقى شخصان مصرعهما صباح اليوم، فيما أصيبت سيدة بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث تصادم «توك توك» بسيارة نقل ثقيل «تريلا»، بطريق «القاهرة - الإسكندرية»، وجرى رصد الحادث بإحدى كاميرات المراقبة بقرية سحالي التابعة لمركز أبو حمص في محافظة البحيرة.

بلاغ للجهات الأمنية

وكان اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل، و«توك توك» كان يسير عكس الاتجاه أمام قرية سحالي المحطة، ووجه مدير الأمن بسرعة التحرك لمكان الحادث والتعامل مع الواقعة.

مصرع شخصين وإصابة أخرى

وأسفر الحادث عن وفاة «محمد. س. د» و«رمضان. ا. ق»، سائق التوك توك، وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، فيما أصيبت «شيماء. س. د»، شقيقة الأول، بجروح وكسور متفرقة بجميع أنحاء الجسم، وترقد بالعناية المركزة بمستشفى دمنهور العام.

مسلسل حوادث التوك توك بالبحيرة

ورصدت كاميرات المراقبة بقرية سحالي المحطة، التابعة لمركز أبو حمص في محافظة البحيرة، سير «توك توك» عكس الاتجاه على الطريق الزراعي، وانحرف بسرعة كبيرة لتفادي سيارة تقف على جانب الطريق، إلا أن «التوك توك» فقد توازنه وسقط على جانبه، واصطدمت به سيارة نقل تسير في طريقها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.