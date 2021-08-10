المتهمة بقتل فتاة كفر الدوار في اعتراف جديد: «نجلاء لو ليها عمر كانت عاشت»

«نجلاء لو كان ليها عمر تاني كانت عاشت بس عمرها انتهى، إحنا كنا رايحين نسرق بس هي اللي جابت كل ده لنفسها، لو كانت سابت الفلوس محدش كان كلمها بس اللي حصل بقى» تلك الكلمات آخر ما نطقت به قاتلة صديقتها أمام جهات التحقيق خلال جلسة تحقيق جديدة لاستكمال التحقيق معها وشريكيها بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وسرقة هاتف محمول و2000 جنيه من فتاة كفر الدوار بعد قتلها داخل عيادة طبيب عيون في مول شهير بالبحيرة.

خطة الجريمة

وقالت قاتلة فتاة كفر الدوار أمام جهات التحقيق إنها ذهبت إلى العيادة الطبية وقابلت صديقتها نجلاء، وجلست معها 10 دقائق، وتأكدت أنها في العيادة بمفردها وليس معها أي شخص آخر وعرفت من خلال حديثهما أنها «قبضت الجمعية» وهو مبلغ 2000 جنيه، فأرسلت رسالة إلى شريكيها في الجريمة، وطلبت منهما الصعود بسرعة للعيادة لتنفيذ جريمتهم المتفق عليها فيما بينهم، وعندما دخل الشابان وأشهرا سلاحًا أبيض في وجه فتاة كفر الدوار تظاهرت المتهمة أمامها بالاستسلام التام وامتثلت لتعليمات الشابين بزعم أنها لا تعرفهما.

صرخات نجلاء

وأضافت قاتلة فتاة كفر الدوار خلال جلسة استكمال التحقيق معها وشريكيها في الجريمة: «لما نجلاء بدأت تصرخ وكانت هتفضحنا قولنا نخلص منها ممكن نهرب من الجريمة والمباحث متعرفش تجيب حد منا عشان محدش شافنا»، وأشارت المتهمة لشريكيها بالتخلص من صديقتها فاعتديا عليها بالطعنات القاتلة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة في الحال، وفروا هاربين من مسرح الجريمة.

الأمن العام والجناة

الأمن العام كشف لغز الجريمة فى أقل من 48 ساعة، وتوصلت القوات إلى المتهمين وتم استئذان النيابة العامة لضبطهم وإلقاء القبض عليهم، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات وجدد قاضي المعارضات حبسهم لمدة 15 يومًا بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالسرقة.