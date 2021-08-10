مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني.. الحبس يصل لـ6 أشهر

في مطلع سبتمبر المقبل تبدأ وزارة الداخلية، في تطبيق عقوبات وغرامات على مالكي السيارات بسبب مخالفة عدم تركيب الملصق الالكتروني، وفق ما نص عليه قانون المرور الجديد، للمساهمة في حماية السيارات من السرقة ورصد أماكن الزحام في الطرق الرئيسية والميادين العامة حتى يسهل لرجال المرور سرعة التعامل مع تلك الكثافات المرورية.

الوطن ترصد مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني كالتالي:

- سحب ترخيص السيارة من قبل إدارات المرور لمدة بحد أدنى شهر وحد أقصى 3 أشهر.

- مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر لمالك السيارة بحسب قانون المرور الجديد.

- غرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه للسيارات المخالفة لتركيب الملصق الإلكتروني.

وبحسب مصادر أمنية أن تركيب الملص الإلكترونية له مميزات هامة منها تحديد حركة المركبات وتصنيفها، ما إذا كانت سيارة أو دراجة أو نقل وغيرها، كما يحدد مسار السير للمركبات وأحقيتها في ذلك، ويساعد الملصق الإلكتروني الأجهزة الأمنية من وضع نظام فحص آلي للمركبات، ويسهم الملصق الإلكتروني في تحديد ورصد المركبات المطلوبة أمنيًا، كما تستطيع الجهات المعنية ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، بشكل أدق وأكبر مما سبق، مستخدمين في ذلك الخدمات التي يقدمها الملصق الإلكتروني، وذلك عن طريق إدراجها بطريقة إلكترونية لسرعة ضبطها.

وأوضحت المصادر أن الملصق الإلكتروني يساهم في ضبط المخالفات التي يتم ارتكابها عند تجاوز السرعة المقررة، بالإضافة إلى تخزين صور تلك المركبات المخالفة ضمن قاعدة بيانات مركزية، كما يتيح الملصق أيضًا التعرف على المركبات التي تم تركيب ملصق لها، ولم يتم استخدامه للتبليغ عنها، ومن ثم ضبطها استنادًا لما ينص عليه قانون المرور، كما يعد نزع الملصق أو نقله أو إتلافه من المخالفات، التي يتم على أساسها توقيع عقوبات وغرامات لأن من يفعل ذلك يشرع في تنفيذ مخالفة يعاقب عليها القانون.