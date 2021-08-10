هاني الناظر يحذر من تقبيل الأطفال : يصيبهم بـ«الهربس»

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، إن فيروس الهربس متنوع ويترك أثرًا على حرف الفم أو الأنف أو العين في منطقة الوجه، ولكنه يصيب أحيانًا الأعضاء التناسلية، مبينًا أن الفيروس ينتقل بالعدوى، متابعا: «عندنا في مصر عادة سيئة للغاية، وهي لما بيكون فيه أطفال صغيرين أو كبار بيبوسوا العيال الصغيرة ودي وسيلة مباشرة لنقل الهربس للطفل، وأنا بقول بلاش عادات التقبيل حتى عشان كورونا».

وأضاف «الناظر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الهربس يسكن تحت الجلد ويظهر مع انخفاض المناعة لدى الشخص، مبينًا أنه منتشر في الوقت الحالي نتيجة التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، مؤكدًا أن هذا الفيروس يختلف عن حمو النيل.

وأوضح استشاري الأمراض الجلدية، أن هناك عادة سيئة يقوم بها الأشخاص وهي الاستحمام بمياه دافئة أثناء الحر، قائلا: «يسبب حمو النيل الذي يظهر عند وجود العرق وارتفاع درجات الحرارة»، منوهًا بأنه يجرى معرفة الهربس من خلال ملاحظة وجود فقاقيع ضارة بالصحة على شفاه الطفل وتسبب له حرقان، مبينا أنه يجب منع الطفل من الذهاب إلى المدرسة إذا أصيب بالهربس مع الحرص على تغذيته جيدا بإضافة العسل وكذلك إعطاؤه إجازة 5 أيام.