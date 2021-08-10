«أرض البنفسج» تستقبل زوارها بالورود العملاقة ضمن «صيف السعودية»

تتواصل أنشطة وفعاليات برنامج «صيف السعودية» الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار «صيفنا على جوك» إلى نهاية شهر سبتمبر المقبل، وتتضمن الفعاليات «أرض البنفسج» التي تحتضنها حديقة أبو خيال في مدينة أبها، إذ تستقبل زوارها بتشكيلات فنية مبهرة مثل مجسمات الورود العملاقة والتشكيلات الفنية بين ممرات المشاة ومناطق الجلوس، وسط طبيعة خلابة ومناخ ساحر، وعدد من العروض الحية.

ويمكن للسياح والزوار الراغبين في معرفة المزيد من المعلومات عن هذه الفعالية زيارة منصة «روح السعودية visitsaudi.com» واختيار اليوم المناسب وحجز وشراء تذكرة الدخول بكل سهولة، علمًا بأن فعالية البنفسج تفتح أبوابها من الساعة العاشرة صباحًا إلى الخامسة مساء، وسط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والالتزام بمسافة آمنة للتباعد، كما خصصت الفعالية لجميع الفئات العمرية مع اشتراط التحصين لمن تجاوزت أعمارهم 12 سنة.

وأطلقت الهيئة السعودية للسياحة موسم صيف السعودية في الرابع والعشرين من شهر يونيو، ويقدم ما يزيد عن 500 باقة وتجربة سياحية عبر أكثر من 250 شريكًا ومنشأة من القطاع الخاص، كما انطلق في مطلع شهر أغسطس مسار الفعاليات النوعية الكبرى بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات ليشمل 30 فعالية نوعية في 6 مدن حول المملكة، تضم أكثر من 300 عرض ونشاط شيق يناسب جميع الفئات العمرية.