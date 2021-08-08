«شركات السياحة»: ننتظر فتح السعودية سيستم تقديم طلبات تنظيم العمرة

قال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إنه بعد إعلان السعودية بدء استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم بداية من غد، فإن شركات السياحة المصرية بانتظار فتح الجهات السعودية للسيستم الخاص بمصر لتبدأ في إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة.

وأضاف الغمري لـ«الوطن»، أن عملية توثيق عقود العمرة ليست مشروطة بالسماح للمصريين بأداء العمرة من عدمه أو بتحديد موعد بدء الرحلات، بل هي عملية تنظيمية حيث إنه بدون وجود عقد وكالة عمرة لا يسمح لأي شركة بتنظيم البرامج.

موعد السماح للشركات المصرية بتوثيق عقود العمرة

وحول موعد قيام المملكة العربية السعودية بفتح سيستم العمرة لمصر حاليا، أكد الغمري أن هذا القرار يعود للمملكة في ظل استمرار قرارها بتعليق سفر المصريين لأراضيها، مضيفا أن المملكة قد تؤجل فتح السيستم لمصر حاليا بسبب قرار حظر سفر المصريين للسعودية حاليا على أن يتم فتحه للدول المسموح لمواطنيها بالسفر للمملكة دون قيود.

ضرورة إرجاء خطاب الضمان هذا العام

وطالب الغمري، الجهات السعودية بتحديد آلية واضحة للتشغيل خلال موسم العمرة الجديد وتحديد مواعيد معينة لسفر مواطني العالم كل حسب دولته لأداء العمرة، مشددا على ضرورة قيام المملكة بإرجاء قيام الشركات السياحية المصرية بتقديم خطاب ضمان بقيمة 200 ألف ريال للسماح لها بتنظيم برامج العمرة هذا العام، لافتا إلى أن تنظيم رحلات العمرة غير مضمون خلال الموسم الجاري نظرا لظروف جائحة كورونا فمن غير المعقول تجميد مبلغ خطاب الضمان طوال هذا الوقت لا سيما أن الشركات تدفع كل خدمات العمرة عبر السيستم مقدمًا.

أعداد المعتمرين هذا العام سيكون أقل مما كان عليه قبل جائحة كورونا

واستبعد الغمرى عودة موسم العمرة هذا العام لما كان عليه قبل جائحة كورونا للعديد من الأسباب أهمها إعلان المملكة العربية السعودية الحد الأقصى لاستقبال المعتمرين بـ 2 مليون معتمر شهريا، في حين أن السعة الاستيعابية القصوى للحرم المكي لاستقبال المعتمرين تبلغ 30 ألف معتمر في الساعة الواحدة أي 720 ألف معتمر في الشهر، فضلا عن العديد من الإجراءات الأخرى مثل وجود عدد من الدول غير مسموح لمواطنيها بأداء العمرة.