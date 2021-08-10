الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2021 بالرقم القومي.. سجل بياناتك

ساعات قليلة، ويستطيع المرشحون للترقيات في الجهات الحكومية الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2021 بالرقم القومي، إذ حصلت «الوطن» على حقوق نشر نتيجة ترقيات الموظفين 2021 ، من خلال رابط يجرى الإعلان عنه بعد قليل.

الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2021 بالرقم القومي

ازدادت عمليات البحث عبر «جوجل» عن الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2021 بالرقم القومي، وذلك بعد صدور قرار الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 265، والذي نص على تنفيذ ترقية حوالي 880 ألف موظف في الجهاز الاداري للدولة، ممن تنطبق عليهم شروط أحكام مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وغيرهم من العاملين في القطاعات الحكومية، ممن يمثل لهم القانون لهم الشريعة العامة وتنطبق عليهم أحكامه.

الإعلان عن ترقيات الموظفين 2021 بالرقم القومي خلال ساعات

وتنشر«الوطن» بعد قليل، الرابط الإلكتروني الذي يستطيع من خلاله العاملين بالدولة الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2021 بالرقم القومي، وإدخال بياناتهم الشخصية والوظيفية المدونة في أوراقهم الرسمية، للحصول على نتيجة ترقيات 2021 بنجاح وبسهولة كبيرة وفي وقت قصير.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، التيسير على العاملين بالجهاز الإداري للدولة في الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2021 بالرقم القومي، وطرح الاستفسارات عن أي شيء يتعلق بترقيات 2021 ، والحصول على ردود صحيحة وواضحة، من خلال إطلاق الجهاز لموقع إلكتروني، يستهدف تعريف الموظفين بالدولة بمدى استحقاقهم لترقيات 2021 ، كنوع من تقديم الخدمة وتحسينها امام موظفي الجهاز الإداري للدولة.

خطوات الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2021

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية طرق الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2021 بالرقم القومي:

- الدخول على الرابط الذي ستعلن «الوطن» عنه بعد قليل.

- إدخال البيانات الشخصية والوظيفية بدقة كبيرة وبدون أي أخطاء، والتي تشمل:

- الرقم القومي للراغب في الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2021 بالرقم القومي.

- المجموعة الوظيفية الذي يقع في نطاقها الباحث عن الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2021 بالرقم القومي.

- تدوين الدرجة المالية المندرج تحتها الموظف المرشح للترقية.

- كتابة تاريخ الحصول على الدرجة المالية.

- القرارات الصادرة بالإجازات أو الإعارات ابتداء من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية في نوفمبر2016.

- بعد الخطوات السابقة، يجب الضغط على أيقونة «بحث» وانتظر قليلا للتحميل.