صعقا بالكهرباء .. وفاة طفل ورجل في حادثين بالدقهلية

لقى عامل وطفل مصرعهما في محافظة الدقهلية صعقا بالكهرباء في حادثين منفصلين، حيث توفي عامل أثناء قيامه بتركيب دواية كهربائية فتلامست يداه بسلك كهربائي، مما أدى إلى وفاته في الحال، وذلك في منزله بقرية طناح مركز المنصورة، وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأنه تبين عدم وجود إصابات ظاهرية عدا كدمات بأصابع اليدين بالسبابة والوسطى، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية.

وفي حادث آخر، لقى طفل مصرعه صعقا بالكهرباء، وذلك أثناء لهوه بسلك كهربائي في منزله بقرية المعصرة مركز بلقاس، وتبين قيامه بالعبث بوضع السلك بمصدر التيار الكهربائي، مما أدى إلى حدوث إصابته التي أدوت بحياته، وورد تقرير مفتش الصحة يفيد عدم وجود إصابات ظاهرية عدا حروق باليد اليسرى من الدرجة الثالثة نتيجة صعق كهربائي أدى إلى توقف بعضلة القلب.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة من بعض الأهالي بوفاة أحد الأشخاص داخل منزله بقرية طناح دائرة المركز وادعاء صعق كهربائي.

مصرع عامل صعقا بالكهرباء في منزله بقرية طناح

بانتقال الضباط والفحص، تبين وفاة المدعو أحمد محمد صادق المتولي، 34 سنة، عامل بمصنع السماد بطلخا، وبسؤال كلا من زوجة المتوفى ونجل عمه في محضر الشرطة، قررا بأنه أثناء قيام المتوفى بتركيب دواية كهربائية بمنزله تلامست يداه بسلك كهربائي، مما أدى إلى وفاته في الحال ولم يتهما أحدًا بالتسبب في وفاته

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد بانه بالكشف الطبي الظاهري على جثمان المتوفي تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية عدا كدمات بأصابع اليدين بالسبابة والوسطى، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية.

وفاة طفل في بلقاس صعقا بالكهرباء

ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس من مستشفى بلقاس المركزي، بوصول الطفل عادل عبد الحليم عادل، 10 سنوات، تلميذ بالصف الثالث الابتدائي، ومقيم طرف أهليته بقرية المعصرة دائرة المركز، مصابا بحالة إعياء، وتوفي عقب وصوله.

بانتقال الضباط والفحص وسؤال والدته نورا الزين طه الزين، 35 سنة، ربة منزل، في محضر الشرطة، قررت بأنه أثناء لهو نجلها وبيده سلك كهربائي قام بالعبث بوضعه بمصدر التيار الكهربائي، مما أدى إلى حدوث إصابته التي أدوت بحياته، ولم تتهم أحد بالتسبب في وفاته وأضافت بأنها منفصلة عن زوجها والد الطفل.

بمناظرة الجثمان، تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية عدا حروق باليد اليسرى، وورد تقرير مفتش الصحة يفيد عدم وجود إصابات ظاهرية عدا حروق باليد اليسرى من الدرجة الثالثة نتيجة صعق كهربائي أدى إلى توقف بعضلة القلب، ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5695 إداري مركز بلقاس لسنة 2021، وجاري العرض على النيابة العامة.