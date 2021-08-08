ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى أكثر من 4.3 مليون طن

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.3 مليون طن حتى الآن، وتلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول الصادرات الزراعية، من الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 4 أغسطس 2021.

وأكدت الزراعة، أن الصادرات بلغت 4 ملايين و330 ألفا و992 طن من المنتجات الزراعية، بزيادة قدرها 750 ألف طن عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وضمت القائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة، وهي: الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، خوخ، بطيخ.

وأضاف القصير، أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليونا و791 ألف 893 طنا، بالإضافة إلى تصدير 620 ألفا 119 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 451 ألفا و896 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 176 ألفا و610 طنا، في حين احتل العنب المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 134 ألفا و27 طنا.

وتابع بأن صادرات مصر من البطاطا احتلت المركز السادس، بإجمالي كمية بلغت 29 ألفا و461 طنا، وصادرات مصر من الفاصوليا المركز السابع، بإجمالي 19 الف و930 طنا، ويليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 19 ألفا و342 طنا، بينما حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 17 ألفا و157 طنا، بينما حصل الخوخ على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 10 آلاف و 370 طنا، وحصلت الجوافة على المركز الحادي عشر بإجمالي 8 آلاف و996 طنا، وحصل الرمان على المركز الثاني عشر بإجمالي 8 آلاف و332 طنا، بينما حصل البطيخ على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 8 آلاف و286 طنا، وحصل الفلفل على المركز الرابع عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 6 آلاف و367 طنا، وحصلت المانجو على المركز الأخير بإجمالي 4477 طنا.