قبل إعلان النتائج بقليل.. هؤلاء محرومون من ترقيات 2021

يترقب 880 ألف موظف عامل بالجهاز الإداري للدولة معرفة موقفهم من حركة ترقيات الموظفين 2021، التي سيقوم موقع «الوطن»، بالإعلان عن نتيجتها بعد قليل بالتفصيل والاسم والتخصص الوظيفي، من خلال رابط سيُنشر صباح اليوم.

قانون الخدمة المدنية حدد الفئات المحرومة من حركة ترقيات الموظفين 2021

وفي ذات السياق تستعرض «الوطن» الفئات المحرومة من حركة ترقيات الموظفين 2021، حيث خصص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، المواد من 28 الى 35 ، لضبط وتحديد شروط وقواعد الترقيات ، وتحديد الفئات التي التي يتم حرمانها من الحصول على الترقية في الموعد المحدد لها ، وفقا لنصوص احكام هذه المواد من قانون الخدمة المدنية ، وهي على النحو التالي:

- الموظفون الذين لم يحصلوا على تقرير تقويم أداء بدرجة «كفء» وتقدر بـ «ممتاز» في العامين الميلاديين السابقين مباشرة على الإعلان عن حركة الترقية، وذلك وفقا للفقرة الرابعة من المادة 29 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016.

المعارون في الخارج محرومون من ترقيات الموظفين 2021

-لا يجوز في ضوء مواد قانون الخدمة المدنية الثمانية الخاصة بالترقيات وهي 28و29و30و31 و32و33و34و35 ، ترقية الموظف المُعار، ويحرم من هذه الترقية حتى يعود لجهة عمله الأصلية، وانتهاء الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً، كما أن مدة الإعارة لا تدخل ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.

المحكوم عليهم تأديبيا وجنائيا بأحكام نهائية

- يحرم من الترقية كل موظف توقع عليه عقوبات وأحكام تأديبية أو جنائية باتة ونهائية، والتي تؤدي تلقائيا بحكم نص القانون، الإيقاف عن العمل، على أن يتم حجز الوظيفة للموظف الموقوف مؤقتا وفي حالة حصوله على حكم بالبراءة أو قُضي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على 10 أيام وجبت ترقيته من يوم التاريخ الذي كانت ستتم فيه ترقيته.

- يحرم الموظف المحال للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، من الترقية ولا يجوز ترقيته حتى يتم محو الجزاء لأي سبب كان.

- يُحرم الموظف معارا خارجيا لأي جهة، وهذا يمنعه من الحصول على الترقية إلا بعد انتهاء الإعارة أو التحاقه بالعمل بجهة الأصلية فور عودته منها.

- حصول الموظف على إجازة بدون أجر، يحرمه من الترقية للدرجة الأعلى أثناء فترة إجازته بدون أجر، ويستثنى من هذا النوع من الإجازات الفئات الحاصلة على إجازة مرضية، أو إجازة السيدات العاملات بسبب رعاية الطفل.