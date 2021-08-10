إخماد حريق في عقار مجاور لمجلس مدينة مغاغة بالمنيا

تمكن رجال الحماية المدنية في مركز مغاغة شمال محافظة المنيا، من إخماد حريق محدود اندلع داخل عمارة سكنية مجاورة لمجلس مدينة مغاغة.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مركز مغاغة شمال محافظة المنيا، إخطارا باندلاع حريق داخل عمارة سكنية بجوار مبنى مجلس المدينة.

وتوجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، إلى مكان الحريق، وانتقلت سيارات الدفاع المدني إلى مكان الحريق، وتم السيطرة عليه وإخماده دون أن يتسبب في أية خسائر بشرية أو مصابين.

ووجّه رئيس الوحدة المحلية، شركة الغاز والكهرباء بفصل الخدمة لحين الانتهاء من السيطرة على الحريق.

وقد تسبب الحريق حالة من الارتباك المروري في شوارع شمال ووسط مدينة مغاغة، حيث أنه نشب في منطقة حيوية تعبر منها معظم وسائل المواصلات، وقد جرى عمل كردون بمحيط الحريق لحين إخماده بشكل تام، ومنع امتداده للعمارات السكنية المجاورة، كما تم تحويل مسار السيارات لشوارع جانبية حتى جرى السيطرة على النيران، وتجري وحدة مباحث مركز مغاغة التحريات اللازمة حول أسباب نشوب الحريق، وشكلت الوحدة المحلية لجنة لحصر التلفيات والخسائر.

يشار أن الحماية المدنية في محافظة المنيا، أخمدت الجمعة الماضية، حريقا اندلع داخل قطعة أرض زراعية بقرية بني أحمد الغربية التابعة لمركز المنيا، دون خسائر في الأرواح.