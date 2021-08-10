جامعة المنيا تطلق قوافل فنية بالتعاون مع الشباب والرياضة

نظمت إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، «القافلة الفنية لمراكز الفنون»، مستهدفة أطفال قرية جريس بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس الجامعة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وإشراف عام الدكتور عصام الدين صادق فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة 40 طالبا وطالبة، وذلك إيماناً بدور الفن وتأثيره على الفرد والمجتمع، واستغلالاً للكوادر الفنية من طلاب مراكز الفنون، وبهدف إدخال البهجة والسرور على الأطفال الايتام بالقرية.

وقال الدكتور مصطفى عبد النبي، إن القافلة الفنية هي استمراراً للإسهام الفعال من الجامعة في رفع الوعي الثقافي والتنويري وتنمية المهارات واكتشاف المواهب وإحداث حراك ثقافي وفني بالقرى المحرومة، بما يحقق أهداف التنمية الشاملة وبناء الشخصية المصرية المعاصرة.

وأشار الدكتور عصام فرحات، أن برنامج القافلة تضمن حفل ترفيهي غنائي أقيم بمدرسة جريس الابتدائية، لفريق الموسيقى والكورال من الطلاب المتميزين بمراكز الفنون، بالإضافة إلى تنظيم عددٍ من الورش الفنية لتعليم الأطفال الأشغال الفنية اليدوية بالحبال والخيوط، والرسم على وجوه الأطفال، كما تم عرض اسكتش مسرحي تمثيلي للأطفال.

وأكد وليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب، أن الحفل شهد تفاعلاً كبيراً وإقبالاً كثيفاً من أطفال القرية، ونالت العروض الفنية إعجاب الأطفال الحضور.

يشار أن جامعة المنيا تنظم جولات لطلابها بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بهدف تعريفهم بالمشروعات الكبيرة التي تنفذها الدولة لتطوير الريف المصري.