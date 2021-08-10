وزنه 20 طنا.. المشرف على المتحف الكبير: السيسي رحب بفكرة نقل «مركب خوفو»

قال اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع إنشاء المتحف المصري الكبير والمنطقة الأثرية المحيطة به، إن عملية نقل مركب خوفو الأولي «مركب الشمس»، من موضعه السابق بمتحف خوفو بمنطقة أهرامات الجيزة، كانت مستحيلة قبل عام 2019، لافتا إلى أن كل الدراسات التي أجريت لإمكانية نقل المركب خارج المتحف كانت تؤكد استحالة عملية النقل.

وأضاف «مفتاح»، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بالمتحف المصري الكبير لشرح تفاصيل نقل مركب خوفو الأولي إلى المتحف المصري الكبير، أن عملية النقل وفقا لكافة الدراسات التي أجريت قبل عام 2019 كانت تؤكد صعوبة عملية النقل واستحالة الحفاظ على الآثر بشكله المعتاد.

وتابع المشرف على إنشاء المتحف الكبير: «نظرا للتشوية البصري الذي يسببه تواجد متحف خوفو الموجود بالضلع الجنوبي لأحد عجائب الدنيا السبع القديمة بالنسبة لزائري تلك المنطقة، لذا جاءت فكرة النقل ودراستها بآليات جديدة».

مفتاح: المشروع تم عرضه على الرئيس مايو 2019

وأوضح أنه تم عرض مشروع نقل المركب على الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماع بشهر مايو 2019، بعد أن دراسة الفكرة لمدة 8 شهور، لافتا إلى أن الرئيس السيسي رحب بالفكرة وطالب كلا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، بدراسة الفكرة واستشارة شركات عالمية في إمكانية تطبيق الفكرة وبحث أفضل الطرق لنقلها مع تنفيذ الفكرة المصرية حال كانت مثل نظيراتها الأجنبية.

ولفت «مفتاح» إلى أن الرئيس السيسي أصدر قرارا بعملية النقل بعد دراسة فكرة النقل بعناية.

وأشار إلى أن مركب خوفو تم اكتشافه عام 1954 ويصل طوله لأكثر من 42 مترًا ووزنه أكثر من 20 طنًا وهو أكبر قطعة خشبية يتم نقلها، موضحًا أن المركب يتواجد حاليا بمتحف يقع شرق المتحف المصري الكبير تبلغ مساحته نحو 22 ألف متر مربع.