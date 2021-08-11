محمد هنيدي يدعم الشعب الجزائري بعد حرائق الغابات: ادعولهم

ساند الفنان محمد هنيدي، الشعب الجزائري، في محنته عقب حرائق الغابات التي اندلعت في مناطق متفرقة شمال البلاد، وشرق العاصمة الجزائرية، وذلك خلال تدوينة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال «هنيدي»، خلال التدوينة: «ربنا يكون في عون أهل الجزائر، ربنا يحميهم ويحفظهم ويرحم كل الأبطال اللي ضحوا بحياتهم واستشهدوا عشان يحموا بلدهم وأهل بلدهم، يا ريت ندعيلهم كلنا».

وكان رئيس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، أعلن أمس أن 42 شخصا، بينهم 25 عسكريا، لقوا حتفهم في حرائق غابات الجزائر، التي اندلعت في مناطق متفرقة شمال البلاد، وشرق العاصمة.

وحازت مساندة محمد هنيدي، لأهل الجزائر، على استحسان الكثيرين من متابعيه على السوشيال ميديا، إذا قال أحد المعلقين: «نسأل الله السلامة والحفاظ على أخواتنا في الجزائر، يا رب كن لهم عونا وسندا، فهم عبادك ليس لهم سواك يرجونك أن تزيل هذه المحنة عنهم..شعب الجزائر العظيم يستحق كل خير والدعم، يا رب لو بإيدي والله كنت قدمت روحي فداء هذا الوطن فهم في القلب قبل الوجدان.. رحم الله شهداء الوطن أبطال الجزائر جنود الله على الأرض».

فيما علق آخر على تدوينة «هنيدي»: «لقد خيم الحزن على سماء الجزائر وانبعثت رائحة الموت من كل مكان وعجزت العين عن البكاء، وقلوبنا لم تعد تتحمل، فيا رب عفوك فيا رب غفرانك ويا رب سترك ورحمتك، نعزي أنفسنا ووطننا إنا لله وإنا إليه راجعون».