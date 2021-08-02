«علشان متتغرمش».. أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم

يغفل البعض سواء عن طريق القصد أو السهو، تحديث بيانات البطاقة الشخصية والتاخر عن إصدارها، مما يعرض صاحبها للغرامة، ومنع التعامل في المؤسسات الحكومية والمصرفية مثل البنوك، لذلك يبحث الكثيرون عن كيفية استخراج أو تجديد البطاقة خلال نفس اليوم توفيرًا للوقت، وتجنبًا لتحمل الغرامات المترتبة على عدم تعديل البيانات.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن» على مدار اليوم في مجال الخدمات الحكومية، نستعرض خلال التقرير التالي أماكن استخراج بطاقات الرقم القومي في نفس اليوم، والغرامات التي يتوجب على المواطنين دفعها في حالة التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي أو تغير البيانات الشخصية أو عدم تجديدها في موعدها:

أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم

فعّل قطاع الأحوال المدنية الخدمة النموذجية التى يجرى خلالها إصدار وتسليم أي من مصدرات القطاع الثبوتية «بطاقات الرقم القومي – مصدرات مميكنة» بذات اليوم بـ10 مواقع نموذجية، وهي تتواجد في الأماكن الآتية..

- مقر ديوان القطاع النموذجي بالعباسية.

- مراكز القطاع النموذجية داخل المولات التجارية في «مول سيتي ستارز بمدينة نصر، مول مكسيم بالتجمع الخامس، سيتي سنتر «كارفور» بالمعادي، الحمد بالتجمع الخامس، مول مصر، مول العرب بمدينة 6 أكتوبر، كارفور بمدخل مدينة الإسكندرية».

غرامة التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي

وبحسب قطاع الأحوال المدنية، فإن من يبلغ سن الحصول على بطاقة رقم قومي، ولم يقم باستخراجها يجرى دفع غرامة قدرها 100 جنيه، وذلك لكل من تخطى سن 16 عامًا.

غرامة التأخير في تعديل بيانات بطاقة الرقم القومي

وحدد قطاع الأحوال المدنية قيمة الغرامات على الأشخاص المخالفين للقواعد، وهي:

- دفع غرامة قدرها 50 جنيها، لمن يتخلف عن تجديد بطاقة الرقم القومي.

- دفع غرامة قدرها 100 لمن يتعامل مع جهات رسمية ببطاقة رقم قومي منتهية.

- دفع غرامة قدرها 50 جنيها حال عدم تحديث البيانات مثل «الزواج أو المهنة أو محل الإقامة، خلال فترة زمنية لا تتعدى 3 أشهر.

ويجرى استثناء كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة من الغرامات المقررة، حال تقديم ما يثبت ذلك بالأوراق الرسمية.

في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكل القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابي مع كل البلاغات ذات الطابع الإنساني، فقد أوفد قطاع الأحوال المدنية قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كل الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من «بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة» بنطاق محافظات «القاهرة – الجيزة – المنيا – الأقصر – أسوان».