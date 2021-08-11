بعد قليل.. إعلان نتيجة ترقية الموظفين 2021

تنشر «الوطن»، بعد قليل، نتيجة ترقية الموظفين 2021 على البوابة الإلكترونية بكافة التفاصيل، ورابط الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي يستطيع من خلاله، المرشحون للترقيات للدرجة الوظيفية الأعلى الدخول عليه والاستعلام عن موقفهم الرسمي من نتيجة حركة ترقيات الموظفين 2021.

انتظرونا بعد قليل .. إعلان نتيجة ترقيات 2021

وتهيب «الوطن» بقرائها الأعزاء متابعتنا في اللحظات القليلة المقبلة، للاستعلام عن نتيجة ترقية الموظفين 2021، من خلال الرابط الإلكتروني الذي سنقوم بنشره، بعد قليل واتباع الخطوات اللازمة وملء استمارة البيانات التي أتاحها الجهاز، وتشمل خانات لاسم المستعلم المرشح للترقية بالكامل، والرقم القومي، والمجموعة الوظيفية، تخصصية وكتابية وفنية وحرفية وخدمات معاونة، وبعض البيانات الروتينية الأخرى التي يعرفها الموظف من واقع وظيفته بالجهاز الإداري للدولة.

قرار رئيس التنظيم والادارة بإعلان نتيجة ترقية الموظفين 2021

وكان رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ، أصدر قرارا حمل رقم (265) لسنة 2021 بشأن تنفيذ ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام القانون 81 لسنة 2016 المعروف بقانون الخدمة المدنية، الخاص بتنظيم أوضاع ونظم العمل للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة.

880 ألف موظف في نتيجة ترقية الموظفين 2021

ومن المقرر أن تضم حركة ترقيات الموظفين 2021، نحو 880 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة، في مختلف الدرجات الوظيفية، ومنهم الفئة الخاضعة لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وتنبطق عليهم أحكام مواده ونصوصه ولائحته التنفيذية الصادر في مايو 2017 والتي تفسر وتوضح كافة المواد بالتفصيل.

وفي السياق ذاته، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أمس أنه سيطلق اليوم موقع يستطيع من خلاله الموظفون بالجهاز الإداري للدولة الاستفسار والاستعلام عن موقفهم من الترقيات.

كما أتاح الجهاز لهؤلاء الموظفين، فرصة الاستفسار والتساؤلات عن أي مسألة إدارية أو قانونية أو فنية تتعلق بالترقيات والرد عليها بأسرع وقت، في ظل سعي الجهاز لتحسين الخدمات الموجهة والمقدمة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.