تنشر «الوطن» الآن نتيجة ترقية الموظفين 2021 عبر موقعها الإلكتروني تفاصيل ثاني أكبر حركة ترقيات في الجهاز الإداري للدولة 2021، بعد حركة الترقيات التي أجريت في عام 2019، وكانت أكبر حركة ترقيات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث ضمت أكثر من مليون موظف حكومي خاضعين للقانون رقم 81 لسنة 2016 المعروف بقانون الخدمة المدنية.

استعلم من هنا عن نتيجة ترقية الموظفين 2021.. ادخل على اللينك

ويستطيع أكثر من 880 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة الاستعلام عن نتيجة ترقية الموظفين2021، من الساعة 10 صباحا وحتى 4 عصرا، من خلال الدخول على الرابط التالي:

رابط نتيجة ترقيات الموظفين

نتيجة ترقية الموظفين 2021 متاحة للجميع بشرط إدخال البيانات الصحيحة

ويتيح الجهاز المركز للتنظيم والإدارة، من خلال موقع إلكتروني يطلقه اليوم جميع التفاصيل عن حركة ترقيات الموظفين 2021، أمام جميع موظفي الحكومة، سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، أو موظفي الحكومة الذين يمثل لهم القانون الشريعة العامة، وذلك لتمكينهم من معرفة مدى استحقاقهم للترقية والحافز المالي، ويجب إدخال كل البيانات صحيحة وبدقة في خانتها المحددة.

ترقية الموظفين 2021 تضم الدرجات التخصصية والفنية والكتابية والحرفية والخدمات المعاونة

ويتراوح عدد الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، تقريبا مابين 5 إلى 5.6 مليون موظف بالجهاز الاداري للدولة، تشملهم الدرجات الوظيفية التالية:

1- الدرجات التخصصية، وتضم الحاصلين على المؤهل العالي، وتكون درجتهم الوظيفية هي الدرجة الثالثة في المستوى ج تخصصية، وذلك طبقا لقواعد الترقيات التي حددها قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

شروط وضوابط الترقيات ومستوياتها

ويجري ترقية الموظفين في هذه الدرجة، وفقا لشروط وضوابط وقواعد الترقية إلى المستوى "ب تخصصية" بعد مرور 3 سنوات، حال اجتيازه باقي الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ثم يرقى إلى مستوى "أ" بعد مرور 3 سنوات، ثم يرقى للدرجة الثانية "ب" بعد 3 سنوات، ومثلهم للدرجة الثانية "أ".

2- الدرجة الوظيفية "الرابعة"، وهي مخصصة للوظائف الفنية والمكتبية ويندرج تحتها الحاصلون على المؤهلات المتوسطة "الدبلومات الفنية، أو الثانوية العامة، وفوق المتوسطة المعاهد ذات العامين"، ويقضي في هذه الدرجة الموظف 6 سنوات لتتم ترقيته إذا توافرت فيه الشروط إلى مستويين فقط، ثم الدرجة الثالثة.

3: الدرجتان الوظيفيتان "الخامسة والسادسة" وهما مخصصتان للموظفين والعمال الحرفيين وعمال الخدمات المعاونة، ويقضي فيهما الموظف مدة بينية لمدة 6 سنوات ليتم ترقيتهم للدرجة الأعلى على مستويين فقط، أو من السادسة للخامسة.