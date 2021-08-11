شقيق ياسمين عبد العزيز: ربنا يكفيكي شر الناس

نشر وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، منذ سفرها إلى سويسرا لاستكمال علاجها بالأمس، عددا من البوستات عبر حسابه على «فيسبوك» يدعو لها وكتب «ربنا يتمم شفاكي على خير حبيبتي ويكفيكي شر الناس».

كما نشر بوست آخر بعد دقائق من سفرها قال فيه «والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين».

وانهالت عليه تعليقات الجمهور، مطالبين إياه بطمأنتهم على الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، ولكن وائل اكتفى بنشر البوستات فقط دون الإفصاح عن أي تفاصيل.

وسافرت، منذ ساعات، ياسمين عبد العزيز إلى سويسرا لاستكمال علاجها بالخارج، وتكتمت أسرتها على تفاصيل هذه السفرية.

وكانت ياسمين غادرت منذ 4 أيام أحد المستشفيات الخاصة بعد قضاء أكثر من أسبوعين بداخلها لتستكمل العلاج في منزلها تحت إشراف طاقم طبي بعد استقرار حالتها الصحية.

وبدأت أزمة ياسمين الصحية في يوليو عندما أعلن زوجها الفنان أحمد العوضي عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، تعرض ياسمين عبدالعزيز لأزمة صحية، وطالب الجمهور بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وكتب العوضي عبر فيسبوك: «دعواتكم لياسمين.. تجري عملية جراحية».