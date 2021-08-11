محافظ شمال سيناء يشدد على سرعة إنجاز المرحلة الثانية من محاور العريش

أصدر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تعليمات إلى الشركات المختصة في مدينة العريش، اليوم الأربعاء، بضرورة العمل على إعادة الخدمات المتعطلة جراء عمليات الحفر والإنشاءات الجارية، لتطوير المحاور الجديدة في مدينة العريش.

وقال العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مجلس مدينة العريش، في تصريحات صحفية، اليوم، إن شركة توزيع الكهرباء تواصل أعمال صيانة الكابلات على الطريق الدائري، بعدما تعطلت على خلفية أعمال الحفر في محاور العريش الجديدة.

وأشار إلى أن خدمات شركة المياه والصرف الصحى مستمرة، ولم تتأثر بالأعمال الجارية، بينما تسعى الجهات المعنية إلى سرعة تنفيذ أعمال الإصلاحات المطلوبة، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

من جهة أخرى، قال مسئول في السنترال الرئيسي بمدينة العريش، إن عددا من الكابلات فى مناطق العمل بالمحاور الجديدة تأثرت، لكن تم تحويل مسار الخطوط بعد عمليات التركيب، بينما اتخذت الشركات المختصة احتياطاتها لضمان عدم تأثر المنطقة بعمليات الحفر والتجريف في طريق البحر الساحلى.

وتواصل شركات المقاولات، تحت إشراف جهاز التعمير في محافظة شمال سيناء، أعمالها لإنهاء المرحلة الثانية من مشروع تطوير محاور العريش، التي تبدأ من حي المساعيد، غرب المدينة، وصولا إلى شارع الخزان، بعد تحويل مسار السيارات وخطوط السير من شارع البحر المغلق حتى شارع أسيوط، مرورا بشارع الزهور، على الطريق من المساعيد.

وتواصلت أعمال التطوير في مناطق شرق العريش، حيث تباشر الشركات المكلفة بأعمال التطوير عمليات الرصف وتركيب أعمدة الإنارة، بدءا من طريق الريسة حتى جرادة، في شرق المدينة.