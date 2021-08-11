خضعت لجراحة عاجلة.. سائحة بولندية تشكر أطباء الغردقة

غادرت السائحة البولندية «ايديتا كاولينا»، مدينة الغردقة، عائدة إلى بلادها بعد نجاح فريق طبي في إجراء جراحة عاجلة بأحد مستشفيات المدينة، وتركت السائحة خطاب شكر للمستشفى كما وعدت بشكر السفارة المصرية في بلدها معبرة عن سعادتها بمستوى الخدمة الطبية وأشادت بتقدم الطب في مصر.

وقال أحمد شوقي، مدير مستشفى خاص بالغردقة، إن سائحة بولندية تدعى «ايديتا كاولينا»، أصيبت في قدمها أثناء إقامتها بأحد فنادق الغردقة، قبل انتهاء إجازتها ولم يتبق على سفرها سوى 24 ساعة وكان الأمر يتطلب جراحة عاجلة لتثبيت القدم، لافتا إلى أن أطباء قسم العظام نجحوا في إجراء العملية وإعادة تثبيت عظام القدم لتلحق السائحة بطائرتها في الساعات الأخيرة، وتترك خطاب شكر لإدارة المستشفى على الخدمة الطبية المقدمة مؤكدة ثقتها أنها لم تترد في إجراء العملية الجراحية لثقتها في أطباء الغردقة.

وأشار الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إلى المتابعة المستمرة لجميع المستشفيات بالغردقة والرقابة على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى وخاصة المستشفيات التي تستقبل مرضى من جنسيات أجنبية، مؤكدا ارتفاع مستوى الخدمة الطبية والتي دائما تلقى إشادة من الأجانب، لافتا إلى إشادة منظمة الصحة العالمية بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في المنشآت الصحية والسياحية بالمدينة.

وأكد مصطفي عبد السلام مدير تعاقدات بفنادق وشركات سياحية بالغردقة، أن السائح البولندي يعشق الغردقة التي أصبحت من أفضل الوجهات السياحية التي يفضلها في اختياراته للسفر، لافتا إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدلاتها حيث وصلت إلى إجمالي الطاقة الاستيعابية المسموح بها تزامنا مع زيادة معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى الغردقة من مختلف الجنسيات الأجنبية خاصة من بولندا والتشيك وأوكرانيا وسويسرا.