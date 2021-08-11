رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة ارتفاع منسوب مياه النيل بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات لمواجهة إرتفاع منسوب المياه في نهر النيل خلال الفترة المقبلة، بعد إعلان وزارة الموارد المائية والري رصد زيادة في معدلات هطول الأمطار بمنابع النيل وتزايد كميات المياه الواردة لبحيرة ناصر، ما يستدعى ضخ كميات إضافية من المياه في مجرى نهر النيل، الأمر الذى قد يؤدى إلى حدوث غمر لأراضي طرح النهر وبعض الجزر المنخفضة.

وأكد محافظ قنا في تصريح صحفي، اليوم، تفعيل دور غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة علي مدار الساعة، مؤكدا أن مديرية الري تراقب عن كثب منسوب المياه في نهر النيل مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف للتعامل مع أية زيادات محتملة في مياه نهر النيل.

وأشار إلى تكليف رؤساء الوحدات المحلية ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتجهيز معدات التدخل السريع للتعامل مع أى طارئ، كما تم التنبيه على المسئولين والمواطنين بإتخاذ اللازم نحو إخلاء جميع المبانى من منازل وحظائر ماشية وكذا أى تشوينات للمحاصيل الزراعية على أراضى طرح النهر.

وأوضح «الداودي»، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات تتابع الموقف أولا بأول مع الجهات المعنية لرصد أية تغيرات في منسوب مياه النيل ومن ثم إصدار بيانات إعلامية تحذيرية أو مطمئنة للمواطنين وفقا لما يتم رصده من تغيرات، لذا تهيب محافظة قنا بالمواطنين المقيمين على أراضى طرح النهر أو من لديهم أراضى زراعية ضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال الفترة المقبلة تجنبا لحدوث أضرار قد تؤدى إلى خسائر مادية أو خسائر في الأرواح .