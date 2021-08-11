تحذير عاجل من وزير التعليم للطلاب بشأن نتيجة الثانوية العامة 2021

حذّر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب، بشأن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021، من صفحات عبر فيس بوك، تزعم تسريب نتيجة الثانوية العامة، مؤكدا أنّه لا يمكن لأحد على الإطلاق تسريب النتائج والمجاميع الخاصة بالطلاب، كما أنّ العمل يسير بخطوات ثابتة لتجهيز النتائج واعتمادها، حتى يتثنى لجموع الطلاب الحصول عليها.

وزير التعليم: لا يمكن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2021

وقال شوقي لـ«الوطن»، إنّ نتيجة الثانوية العامة 2021 ستكون متاحة لجموع الطلاب مطلع الأسبوع المقبل، ولن نعلن أي شيء يخص نتيجة الثانوية العامة هذا الأسبوع، وكل ما يخص نتائج الثانوية العامة سيكون متاح للجميع الأسبوع المقبل.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنّ امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021، وضعت بشكلها الجديد لاعتمادها على أسئلة تقيس الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، لافتا إلى أنّ الوزارة لديها استراتيجة محددة لتطوير منظومة الامتحانات في مصر.

شوقي: نتيجة الثانوية العامة 2021 ستكون متاحة للطلاب مطلع الأسبوع المقبل

وأوضح شوقي، أنّ نتيجة الثانوية العامة 2021، هذا العام تحظى باهتمام الجميع بعد تطبيق الشكل الجديد لامتحانات الثانوية العامة لأول مرة هذا العام، مؤكدا أنّ امتحانات الثانوية العامة في الأعوام المقبلة ستكون على نفس الشكل، وهي وضع أسئلة تقيس الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، علاوة على استمرار استبعاد الأسئلة المقالية من الامتحانات، حيث تسعى وزارة التربية والتعليم، إلى تقديم محتوى تعليمي لجموع الطلاب بمختلف مراحل التعليم وليس الثانوية العامة فقط.

وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة 2021 تحظي باهتمام الجميع بعد تطبيق نظام الأسئلة الجديدة

وخصصت «الوطن» خدمة مجانية تقدمها لجميع الطلاب بشأن نتيجة الثانوية العامة 2021، وهي حصول الطلاب على نتيجة الثانوية العامة بالدرجات والنسبة المئوية للنجاح مجانا من خلال هذا الرابط.